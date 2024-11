Oasport.it - WTA Jiujiang 2024, Trevisan si ferma nei quarti contro la slovacca Sramkova

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Sineidi finale il cammino di Martinanel WTA di. In Cina la tennista toscana è stata sconfitta in tre set dallaRebecca, numero 53 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Una partita dove sono le palle break salvate daa fare la differenza. Infatti laè riuscita ad annullare dodici delle quattordici occasioni concesse all’azzurra nel match. Più alto anche il rendimento con la prima dirispetto a, visto che laha vinto il 73% con questo colpo,il 63% dell’azzurra.ha subito una grande occasione in avvio di partita, visto che si porta sullo 0-40 sul servizio di. La, però, annulla le tre palle break consecutive e si salva.