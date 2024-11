passo falso per l’Olimpia Teodora nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie B, disputata nella serata di martedì 29 ottobre. In una palestra Mattioli gremita di spettatori, le giallorosse cedono il passo per 3-1 alle talentuose giovani dell’Imoco Volley, che giocano una grande Europa.today.it - Volley, passo falso per l’Olimpia Teodora: vittoria per le giovani dell’Imoco Leggi tutto su Europa.today.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Europa.today.it:pernel recupero della seconda giornata del girone C di Serie B, disputata nella serata di martedì 29 ottobre. In una palestra Mattioli gremita di spettatori, le giallorosse cedono ilper 3-1 alle talentuose, che giocano una grande

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per l’Teodora: vittoria per le giovani dell’Imoco;per l’Teodora: vittoria per le giovani dell’Imoco;per l’Teodora, le giovani dell’Imocovincono 3-1;per l'Teodora, le giovani dell'Imocovincono 3 - 1;dell’Teodora in casa: sconfitta al tie break da Futura Teramo; Calcio: Quanto basta. Sporting Valsanterno-Faventia 0 a 1; Approfondisci 🔍

Volley: Passo falso per l’Olimpia Teodora, le giovani dell’Imoco Volley vincono 3-1

(ravennawebtv.it)

Passo falso per l’Olimpia Teodora nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie B, disputata nella serata di martedì 29 ottobre. In una palestra Mattioli gremita di spettatori, le gialloro ...

Passo falso dell’Olimpia Teodora in casa: sconfitta al tie break da Futura Teramo

(ravennanotizie.it)

L’emozione dell’esordio casalingo tradisce l’Olimpia Teodora Ravenna, che tra le mura amiche del PalaCosta esce sconfitta al tie break dalla Futura Volley ...

Eccellenza: passo falso Battipagliese, sorpasso in vetta

(infocilento.it)

Le zebrette si fanno fermare sul 2 a 2 al Pastena e cedono il passo all’Heraclea che sabato si era imposta per 2 a 1 con l’Ebolitana al Dirceu. Insieme alla formazione pugliese occupa il ...

Volley, passo falso della OmiFer Palmi: cade ad Aversa per 3-0

(strettoweb.com)

La testa è già al prossimo impegno, con la volontà di lavorare sugli aspetti da migliorare e ripartire con energia e riscattare questo passo falso. Prossimo appuntamento: domenica prossima al ...