Vi ricordate la Premiata Ditta? Ecco cosa fanno ora e se torneranno insieme

(Biccy.it - venerdì 1 novembre 2024)- Chi è un millennial è cresciuto con lae gli sketch comici di Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi. E se il primo è ora un conduttore affermato e il secondo è rimasto in tv grazie ai reality/game show come La Talpa, L’Isola dei Famosi, Si Può Fare e Tale e Quale Show, delle due donne si sono un po’ perse le tracce. Draghetti si è buttata sul doppiaggio mentre Foschi è spesso in tournée teatrali. Ma guai a dire che si sono “sciolti”. “Lanon si è mai sciolta” – ha dichiarato Pino Insegno in una recente intervista per TvBlog – “Restiamo amici e con Roberto Ciufoli porto tutt’oggi avanti degli spettacoli. Francesca (Draghetti, ndr) non ama più tanto apparire e si è concentrata sul doppiaggio, mentre Tiziana (Foschi, ndr) si muove ancora tra cinema e teatro. In trent’anni abbiamo raccontato molto, forse tutto.