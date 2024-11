stagione invernale a Val Gardena, una meta incantevole per chi ama lo sci e le attività all’aria aperta. Questa località offre ai visitatori un mix perfetto di avventure sportive, percorsi nella natura e occasioni di benessere. Gli ospiti possono tuffarsi in emozionanti discese sulle piste innevate, passeggiare con le ciaspole tra boschi incantevoli o concedersi momenti di tranquillità all’ADLER Spa Resort DOLOMITI. Scopriamo quali sono gli elementi distintivi di questa magnifica destinazione. Apertura della stagione sciistica Con l’arrivo del 5 dicembre, Val Gardena apre ufficialmente le sue piste, accogliendo numerosi appassionati della neve. Gaeta.it - Val Gardena: parte la stagione invernale con sport, relax e natura Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Il 5 dicembre segnala l’inizio dellaa Val, una meta incantevole per chi ama lo sci e le attività all’aria aperta. Questa località offre ai visitatori un mix perfetto di avventureive, percorsi nellae occasioni di benessere. Gli ospiti possono tuffarsi in emozionanti discese sulle piste innevate, passeggiare con le ciaspole tra boschi incantevoli o concedersi momenti di tranquillità all’ADLER Spa Resort DOLOMITI. Scopriamo quali sono gli elementi distintivi di questa magnifica destinazione. Apertura dellasciistica Con l’arrivo del 5 dicembre, Valapre ufficialmente le sue piste, accogliendo numerosi appassionati della neve.

