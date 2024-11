incidente stradale ha scosso la comunità di Borgo Santa Maria, alla periferia di Latina, quando un motociclista ha perso la vita. L’evento si è verificato il 31 ottobre, intorno alle 21, e ha coinvolto un uomo di 44 anni, Gianluca Marangon. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica di questo Tragico evento. La dinamica dell’incidente Gianluca Marangon era un operaio di 43 anni e stava percorrendo la strada che dal centro di Borgo Santa Maria porta verso l’Acciarella. Secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava in sella alla sua moto, un’auto che viaggiava in direzione opposta avrebbe invaso la sua corsia. l’impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento, causando un Tragico esito. Marangon, a seguito dell’urto, è stato sbalzato sull’asfalto, colpendo anche il muretto di una casa adiacente. Gaeta.it - Tragico incidente a Latina: un motociclista perde la vita dopo l’impatto con un’auto Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticostradale ha scosso la comunità di Borgo Santa Maria, alla periferia di, quando unha perso la. L’evento si è verificato il 31 ottobre, intorno alle 21, e ha coinvolto un uomo di 44 anni, Gianluca Marangon. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica di questoevento. La dinamica dell’Gianluca Marangon era un operaio di 43 anni e stava percorrendo la strada che dal centro di Borgo Santa Maria porta verso l’Acciarella. Secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava in sella alla sua moto,che viaggiava in direzione opposta avrebbe invaso la sua corsia.tra i due veicoli è stato estremamente violento, causando unesito. Marangon, a seguito dell’urto, è stato sbalzato sull’asfalto, colpendo anche il muretto di una casa adiacente.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gianluca Marangon, il centauro morto in uno scontro frontale a: un motociclista perde la vita dopo l’impatto con un’auto;tra auto e moto, muore un centauro; Drammatico scontro tra un’auto ed una moto: muore il 43enne diGianluca Marangon; Antony Di Fava, morto a 16 anni in moto sulla via Appia;sull’A14: autotrasportatore dimuore in un malore al volante; Approfondisci 🔍

Antony Di Fava, morto a 16 anni in moto sulla via Appia

(latinatoday.it)

Il ragazzo viveva con la famiglia a Formia. Nel violento scontro è rimasto coinvolto un altro centauro minorenne ...

Incidente mortale sull’Appia: coinvolti due ragazzini, purtroppo per uno di loro non c’è stato niente da fare, era giovanissimo

(bigodino.it)

Un tragico incidente ha scosso il territorio di Itri, in provincia di Latina, dove un giovane di 16 anni ha perso la vita. L’incidente si è verificato lungo la strada Appia, coinvolgendo più veicoli e ...

Maxi incidente a Itri: muore un giovane di 16 anni, ferito gravemente un coetaneo

(notizie.it)

Un tragico incidente stradale ha colpito il tratto che unisce Itri ... Secondo quanto riportato da Latina Tu, una delle moto coinvolte nell’incidente, guidata dal giovane Di Fava, si sarebbe scontrata ...

Drammatico scontro tra un’auto ed una moto: muore il 43enne di Latina Gianluca Marangon

(latinaquotidiano.it)

Tragico incidente a Borgo Santa Maria: Gianluca Marangon, 43 anni, muore nello scontro frontale tra la sua moto e una Ford Puma. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente ...