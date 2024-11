strada di Piana, nella campagna di Buonconvento, il principale percorso alternativo con la chiusura del ponte della Casanova, inagibile dal 6 settembre 2023, con disagi e polemiche che vanno ormai di pari passo. La cronaca di una giornata davvero molto problematica per la viabilità inizia poco prima dell’una, quando un tir carico di merce va fuori strada sulla strada di Piana, nel tratto compreso tra il ponte della Sorra e il cavalcavia, occupando di fatto tutta la carreggiata. Le auto non passano e gli automobilisti sono costretti a rigirare e a prendere altre strade. Lanazione.it - Tir esce di strada e la viabilità va in tilt Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Un tir che finisce in fossetta e blocca il traffico, lunghe file, aziende agricole, agriturismi e centri abitati rimasti isolati per ore e ore o comunque raggiungibili solo dopo lunghi giri. E’ il film’ di quanto accaduto ieri sulladi Piana, nella campagna di Buonconvento, il principale percorso alternativo con la chiusura del ponte della Casanova, inagibile dal 6 settembre 2023, con disagi e polemiche che vanno ormai di pari passo. La cronaca di una giornata davvero molto problematica per lainizia poco prima dell’una, quando un tir carico di merce va fuorisulladi Piana, nel tratto compreso tra il ponte della Sorra e il cavalcavia, occupando di fatto tutta la carreggiata. Le auto non passano e gli automobilisti sono costretti a rigirare e a prendere altre strade.

Tir esce di strada e la viabilità va in tilt

(lanazione.it)

Un tir che finisce in fossetta e blocca il traffico, lunghe file, aziende agricole, agriturismi e centri abitati rimasti isolati per ore e ore o comunque raggiungibili solo dopo lunghi giri. E’ il fil ...

