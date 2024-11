Stagione conclusa ma bagnini ancora senza stipendio: la Uiltucs scende in piazza contro lo sfruttamento - I bagnini protestano a Terracina. Sono oltre 100 gli assistenti bagnanti che hanno lavorato nei mesi estivi per garantire la sicurezza sulle spiagge di Terracina, Fondi e Sperlonga. Molti di loro sono però ancora senza stipendio, alcuni hanno percepito solo parte delle spettanze. Tutto a Stagione Latinatoday.it - Stagione conclusa ma bagnini ancora senza stipendio: la Uiltucs scende in piazza contro lo sfruttamento Leggi tutto su Latinatoday.it (Latinatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Iprotestano a Terracina. Sono oltre 100 gli assistenti bagnanti che hanno lavorato nei mesi estivi per garantire la sicurezza sulle spiagge di Terracina, Fondi e Sperlonga. Molti di loro sono però, alcuni hanno percepito solo parte delle spettanze. Tutto a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:masenza stipendio: la Uiltucs scende in piazza contro lo sfruttamento; Terracina, in Via Appia la protesta dei: “Paghe basse e stipendi non pagati”; La protesta dei. E per un lavoratore riconoscimento delle differenze retributive; Protesta degli assistenti bagnanti a Terracina: chiedono stipendi e dignità ; Ostia, spiagge libere senza: offerte non idonee. Per Castelporzianonessun bando; Il 2 dicembre l'inaugurazione dell'igloo di Bagnino Natale in piazza Roosevelt; Approfondisci 🔍

Stagione conclusa ma bagnini ancora senza stipendio: la Uiltucs scende in piazza contro lo sfruttamento

(latinatoday.it)

Il sindacato da anni denuncia lo scandalo degli assistenti bagnanti, costretti spesso a inseguire la retribuzione e a lavorare con paghe al di sotto di quanto previsto dal contratto ...

"Per allungare la stagione balneare noi bagnini rischiamo le denunce"

(msn.com)

"Rischiamo il penale per allungare la stagione. Tanti di noi preferiranno chiudere...". È questa l’aria che si respira tra i bagnini riccionesi dopo avere letto l’ordinanza della Capitaneria ...

Rimini. La stagione non è ancora finita ma «metà dei bagnini ha smontato»

(informazione.it)

bagnini con tubi dell’acqua in mano, e bagnanti a guardare sorpresi. Siamo sulla spiaggia di Rimini, dove, domenica 15 settembre, la stagione balneare era già entrata nella fase di chiusura ...

Stagione spiaggiata a Rimini. I bagnini chiudono tutto: “Figuraccia per la Riviera”

(informazione.it)

Doveva essere la stagione più lunga ... provocata dalla discussa ordinanza della Capitaneria di porto che impone ai bagnini di aprire gli stabilimenti balneari solo in presenza del salvamento ...