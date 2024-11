Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino ko tra le polemiche. Iazzetta: "Rete in netto fuorigioco"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Torna in testa il Castenaso, che sul sintetico doma 1-0 l’osticoall’Ungarelli di Osteria Grande e regala un sorriso all’intera società e alla comunità dopo i giorni difficili dell’alluvione. Granata che attaccano con costanza nel primo tempo e, dopo un rigore guadagnato per atterramento di Jammeh da parte di Costantino e parato dal portiere ferrarese a Nanetti, guadagnano in extremis il vantaggio, quando Jammeh pesca al meglio con un’imbucata Pescatore, abile a insaccare. Ripresa poco emozionante che vede il Castenaso controllare le iniziative avversarie con sagacia e saper soffrire fino al 95’ la fisicità dei ramarri biancoverdi, poi al fischio finale finalmente esplode la gioia per un successo importantissimo in chiave morale e classifica. Non si può dire altrettanto per il, che scivola a centro classifica nel mare dell’anonimato.