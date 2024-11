Roma-Torino e in panchina c’è, ancora, Ivan Juric. La partita dell’Olimpico è un passaggio chiave dell’ennesima settimana di confusione intorno alla società di Dan e Ryan Friedkin. Si gioca in una atmosfera sospesa, in attesa di una svolta che sembra comunque inevitabile, a prescindere dal risultato. Con la proprietà lontana, e ostinatamente in silenzio, le indiscrezioni che si raccolgono sono sempre, necessariamente, parziali. Dipendono dalla fonte che le riporta e dalla vicinanza, quasi sempre poca, all’unica versione realmente attendibile, quella che solo i proprietari americani possono esprimere. Sulla panchina della Roma aleggia il profilo di un ‘mister X’, quello che alla fine sarà la scelta di Dan e Ryan Friedkin nel caso in cui si arrivasse, e la logica lascia prevedere che sia così, all’esonero di Juric. .com - Roma-Torino, in panchina Juric ma è la partita di Friedkin e di mister X Leggi tutto su .com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: (Adnkronos) – Si giocae inc’è, ancora, Ivan. Ladell’Olimpico è un passaggio chiave dell’ennesima settimana di confusione intorno alla società di Dan e Ryan. Si gioca in una atmosfera sospesa, in attesa di una svolta che sembra comunque inevitabile, a prescindere dal risultato. Con la proprietà lontana, e ostinatamente in silenzio, le indiscrezioni che si raccolgono sono sempre, necessariamente, parziali. Dipendono dalla fonte che le riporta e dalla vicinanza, quasi sempre poca, all’unica versione realmente attendibile, quella che solo i proprietari americani possono esprimere. Sulladellaaleggia il profilo di un ‘X’, quello che alla fine sarà la scelta di Dan e Ryannel caso in cui si arrivasse, e la logica lascia prevedere che sia così, all’esonero di

Juric spiega l'esclusione di Pellegrini dai titolari di Roma-Torino

Ivan Juric ha deciso di fare delle scelte forti per la gara contro il Torino, quella che avrebbe potuto decidere il suo futuro sulla panchina della Roma. Ha vinto 1-0, e ha avuto ragione lui; un gol ...

Alla Roma basta Dybala, Torino battuto col minimo sforzo: Juric raffredda la sua panchina

Roma-Torino finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Paulo Dybala. Juric respira e “raffredda” la sua panchina proprio contro la sua ex squadra.

Roma, Juric resta in bilico: cosa cambia dopo la vittoria col Torino

Paulo Dybala per ora salva la panchina di Ivan Juric. L`allenatore croato per ora può respirare, ma la sua panchina resta sempre in bilico. Ma al momento le soluzioni.

Juric dopo Roma-Torino: le interviste in tv e la conferenza stampa

Dopo giorni di tensioni e nervosismo, con la panchina di Juric in bilico, la Roma torna a vincere in campionato grazie a un gol di Dybala. L'1-0 al Torino consente ai giallorossi di non perdere altro ...