Liberoquotidiano.it - Rai 3, su Telekabul fa boom il folklore: "Viaggio in Italia" è una chicca

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (in) Sufannoile le tradizioni del Belpaese. Davvero un piccolo caso di marketing è rappresentato dain, striscia quotidiana di Rai 3 in onda nel preserale, fascia particolarmente complicata, dopo Blob. Sotto osservazione dei pubblicitari da qualche settimana, si nota un progressivo salire dell'asticella dell'ascolto che martedì è arrivata a lambire il 5% di share. La puntata del programma curato da Sergio Leszczynski, Massimo Favia e Antongiulio Panizzi era dedicata al Veneto, in un percorso tra natura maestosa, arte e poesia alla scoperta delle terre natìe del Canova, tra borghi incantati e scenari mozzafiato. Il filone naturalistico-paesaggistico sulla Terza Rete ha dei precedenti molto importanti come Geo e Kilimangiaro su tutti.