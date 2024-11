Ilrestodelcarlino.it - Progetto Pedibus. Bambini a scuola in bici o a piedi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: E’ stato attivato in settimana il, organizzato per le bambine e idellaprimaria dall’amministrazione comunale di Portomaggiore in collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Federico Bernagozzi" di Portomaggiore, Auser Ferrara e il Comitato Genitori di Portomaggiore. Ilè una carovana di bambine eche va a. Andare infa bene all’ambiente ma anche – e sono numerosi gli studi che lo confermano – ai ragazzi che si presentano così alle lezioni meno svogliati e con la mente più attiva. Un’abitudine che aiuta padri e madri a ritagliarsi un po’ di tempo con i propri, mettendo da parte la fretta, il nervosismo per un ingorgo improvviso o per un posteggio che non si trova.