Parma, si ferma Hernani: fuori per infortunio contro la Juventus, le sue condizioni - Il centrocampista brasiliano del Parma Hernani ha dovuto lasciare il campo nella parte finale del match contro la Juventus a causa di un infortunio Leggi tutto su Calciomercato.com (Calciomercato.com - venerdì 1 novembre 2024)- Il centrocampista brasiliano delha dovuto lasciare il campo nella parte finale del matchlaa causa di un

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, si: fuori per infortunio contro la Juventus, le sue condizioni|Serie A;, infortunio e cambio obbligato percontro la Juve: il motivo; JUVENTUS-: segui la diretta testuale di ForzaParma;ok, siValeri, rottura del crociato per Kowalski;, problemi per Pecchia: si; ??, non solo Sohm: siun altro titolare di Pecchia; Approfondisci 🔍

Parma, si ferma Hernani: fuori per infortunio contro la Juventus, le sue condizioni

(calciomercato.com)

Il centrocampista brasiliano del Parma Hernani ha dovuto lasciare il campo nella parte finale del match contro la Juventus a causa di un infortunio muscolare. Entrato in.

Parma, infortunio per Hernani: costretto al cambio contro la Juventus

(fantacalcio.it)

Brutte notizie nel finale della sfida contro la Juventus per il Parma. I crociati hanno perso per infortunio Hernani. Il centrocampista gialloblù si è fermato per un infortunio muscolare nel secondo ...

?? FLASH | Juventus-Parma, Pecchia perde un titolare: ko muscolare!

(fantamaster.it)

Infortunio Hernani - Non c'è pace per Hernani, ritornato a disposizione di Pecchia dopo un precedente infortunio e finito ...

Juve-Parma 2-2, Motta frena ancora

(msn.com)

Si riparte nella ripresa con un cambio nelle fila del Parma con Hernani al posto di Keita. Al 5' nuovo pareggio dei padroni di casa con un'azione condotta dai tre figli d'arte. Percussione centrale di ...