Oasport.it - MotoGP e F1 oggi: orari prove libere venerdì 1° novembre, tv, programma, streaming

Nel ponte di Ognissanti spazio sia alla F1 che al Motomondiale, in questo fine settimana riservato ai motori:1°, si terranno ledel GP del Brasile di F1, che si disputeranno a San Paolo, mentre lasarà protagonista col GP della Malesia, a Sepang. LA DIRETTA LIVE DELLE PRE-QUALIFICHE DIALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DIE QUALIFICHE SPRINT DI F1 ALLE 15.30 E ALLE 19,30 Lee le Qualifiche Sprint di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre lee le prequalifiche del Motomondiale saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport. In entrambi i casi la direttasarà affidata a Sky Go e NOW. Per la giornata odierna vi sarà copertura in tv in chiaro su TV8 HD delle Qualifiche Sprint di F1, e coperturagratuita su tv8.