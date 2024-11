vincere “sporcandosi il vestito“, come vuole Conte. l’importante non è essere belli, ma vincere. Fino ad ora sembra che la squadra stia assorbendo bene i principi dell’allenatore. Luciano Moggi ne parla su Libero in un pezzo intitolato così: “Conte smetta di nascondersi: è da scudetto“. Scrive Moggi: “Il Napoli ha vinto 2-0 a San Siro contro un Milan privo di ben quattro titolari, più Leao per scelta tecnica. Senza dominare la squadra di Conte porta a casa il risultato grazie alla capacità di saper soffrire. Bada poco allo spettacolo, ha solo voglia di vincere, anche sporcandosi il vestito, come dice spesso Conte. Le attenuanti per il Milan sono il forfait di Pulisic poco prima della partita, la mancanza degli inserimenti di Reijnders e delle sfrecciate di Theo. E mancava anche Gabbia in una difesa già debole di per sé. Ilnapolista.it - Moggi: Conte ha costruito un gruppo solido mentalmente: l’importante non è lo spettacolo ma vincere Leggi tutto su Ilnapolista.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnapolista.it: Il Napoli ha imparato a“sporcandosi il vestito“, come vuolenon è essere belli, ma. Fino ad ora sembra che la squadra stia assorbendo bene i principi dell’allenatore. Lucianone parla su Libero in un pezzo intitolato così: “smetta di nascondersi: è da scudetto“. Scrive: “Il Napoli ha vinto 2-0 a San Siro contro un Milan privo di ben quattro titolari, più Leao per scelta tecnica. Senza dominare la squadra diporta a casa il risultato grazie alla capacità di saper soffrire. Bada poco allo, ha solo voglia di, anche sporcandosi il vestito, come dice spesso. Le attenuanti per il Milan sono il forfait di Pulisic poco prima della partita, la mancanza degli inserimenti di Reijnders e delle sfrecciate di Theo. E mancava anche Gabbia in una difesa già debole di per sé.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:haun gruppo solido mentalmente: l'importante non è lo spettacolo ma vincere; Antonioha dato al suo Napoli il ritmo-Spalletti;: "Parlo spesso con. Napoli in pole per lo Scudetto, Oriali è il guardiano del faro";-Napoli,a ruota libera: "È una certezza" e su Osimhen...;: ‘Secondo me senon va al Milan può andare alla Juventus';: 'Tanti scontenti al Napoli, non pensosia felice'; Approfondisci 🔍

Moggi: "Napoli favorito per lo Scudetto, Inter unica concorrente. Conte ha lavorato sulla testa, Oriali è il guardiano del faro"

(msn.com)

Luciano Moggi ... "Parlo spesso con Conte. Di Lorenzo aveva detto che la società non lo stimava e che voleva andare via. Quando è arrivato Antonio Conte, lui ha detto che sarebbe rimasto ...

Conte, la carica di mister scudetto

(ilmattino.it)

Il nuovo Conte ha capito di avere costruito, e non da solo, un buon Napoli. Si è fatto circondare dai suoi fedelissimi, non vuole vedere facce diverse in giro. È sempre stato, e lo è ancora di ...

Milan-Napoli, Conte: "Non mi nascondo ma stiamo ancora costruendo"

(sport.sky.it)

Nonostante il big match vinto contro il Milan, l'allenatore del Napoli predica umiltà: "Stiamo facendo qualcosa di inaspettato, neanche il più folle poteva pensare una cosa del genere. Restiamo con i ...

Moggi: "Parlo spesso con Conte. Napoli in pole per lo Scudetto, Oriali è il guardiano del faro"

(areanapoli.it)

L'ex dirigente di Napoli e Juventus non ha dubbi: la squadra azzurra è la favorita alla vittoria finale, con l'Inter unica antagonista. Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tutto il mio ...