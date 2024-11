Ilgiorno.it - Milano, si attacca al tram 19 e viaggia sul retro della vettura fra via Larga e piazza Missori

(Ilgiorno.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Attàccati al. Oppure, attaccàti al. Tàches al, in dialetto. Che la si usi come si esortazione nei confronti di qualcuno o come constatazione di un dato di fatto, l’espressione molto diffusa un tempo a(ma anche nel resto d’Italia) aveva come significato quello di “arrangiarsi alla bell’e meglio”, l’invito a trovare da soli la soluzione a un problema senza poter sperare di contare sull’aiuto di qualcuno. Accontentandosi di conseguenza di quel che si riusciva a combinare. Un modo di dire nato nei primi anni del secondo dopoguerra, quando ci siva alo al filobus vuoi perché il mezzo era stracolmo di gente vuoi per risparmiare furbescamente il biglietto. In questi giorni, qualcuno ha di nuovo preso alla lettera quell’espressione.