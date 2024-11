Miguel Bosè e l’alluvione di Valencia: “Colpa dei governi non del cambiamento climatico” - Roma, 1 novembre 2024 – “Sono devastato e sopraffatto dalla catastrofe di Valencia”. Lo scrive il cantante e attore Miguel Bosè in un lungo post su Instagram. Dal dolore alla rabbia il passo è breve per la star italo-spagnola, che dà una sua personale versione dell’origine della Dana, costata la vita a oltre 200 persone in Spagna. “Le persone – scrive Bosè – devono svegliarsi una volta per tutte e smettere di pensare che tutto ciò sia dovuto al cambiamento climatico, precedentemente chiamato riscaldamento globale. Non esiste una cosa del genere”. Dopo aver negato il Covid, Miguel Bosè nega il cambiamento climatico e sui social attribuisce la responsabilità delle inondazioni “ai governi”, formati da “una banda di malvagi delinquenti”, quindi “all'ingegneria climatica delle scie chimiche sfuggita di mano”. Quotidiano.net - Miguel Bosè e l’alluvione di Valencia: “Colpa dei governi non del cambiamento climatico” Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 – “Sono devastato e sopraffatto dalla catastrofe di”. Lo scrive il cantante e attorein un lungo post su Instagram. Dal dolore alla rabbia il passo è breve per la star italo-spagnola, che dà una sua personale versione dell’origine della Dana, costata la vita a oltre 200 persone in Spagna. “Le persone – scrive– devono svegliarsi una volta per tutte e smettere di pensare che tutto ciò sia dovuto al, precedentemente chiamato riscaldamento globale. Non esiste una cosa del genere”. Dopo aver negato il Covid,nega ile sui social attribuisce la responsabilità delle inondazioni “ai”, formati da “una banda di malvagi delinquenti”, quindi “all'ingegneria climatica delle scie chimiche sfuggita di mano”.

