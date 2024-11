raid sulla periferia sud di Beirut dopo che l'esercito aveva ordinato l'evacuazione di diversi edifici della roccaforte di Hezbollah: lo riporta la Afptv. Tre esplosioni seguite da nuvole di fumo sono avvenute in almeno tre punti della periferia della capitale libanese. Quotidiano.net - Media, 'tre raid israeliani su periferia sud di Beirut' Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: L'aviazione israeliana ha effettuato questa mattina almeno tresullasud didopo che l'esercito aveva ordinato l'evacuazione di diversi edifici della roccaforte di Hezbollah: lo riporta la Afptv. Tre esplosioni seguite da nuvole di fumo sono avvenute in almeno tre punti delladella capitale libanese.

L'aviazione israeliana ha effettuato questa mattina almeno tre raid sulla periferia sud di Beirut dopo che l'esercito aveva ordinato l'evacuazione di diversi edifici della roccaforte di Hezbollah: lo ...

I media statali di Beirut affermano che tre giornalisti sono stati uccisi stanotte in un attacco aereo israeliano su Hasbaya, nell'est del Libano vicino al confine con la Siria. (ANSA) ...

(Adnkronos) - Sarebbero almeno tre i giornalisti uccisi in un raid aereo israeliano contro una guesthouse dove alloggiavano anche altri reporter nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria. L ...

Tre raid in tre ore e mezza. Così Netanyahu ha deciso di colpire gli ayatollah

Tre ondate di attacchi in tre ore e mezza. Nella notte Israele ha colpito con azioni “precise e mirate contro obiettivi militari” in diverse aree dell’Iran. La prima fase ha preso di mira il sistema d ...