Ligabue costretto a rinviare il concerto: le condizioni del cantante (Di venerdì 1 novembre 2024) Un imprevisto attacco influenzale ha costretto Luciano Ligabue a annullare il concerto del 31 ottobre al teatro Europauditorium di Bologna, che era già sold out. L’evento, parte del tour teatrale avviato meno di un mese fa a Bari, è stato quindi posticipato a una data che verrà annunciata più avanti.Leggi anche: Usa, a poche ore dal voto il verdetto dei sondaggi. Testa a testa fra Kamala e Trump Poche ore prima, nel pomeriggio, il cantante di Correggio aveva fatto una visita inaspettata ai bambini ricoverati nel padiglione 13 del policlinico Sant’Orsola: insieme ai volontari dell’associazione Bimbo Tu, ha avuto modo di incontrare i piccoli e le loro famiglie, firmando autografi e scattando fotografie. Più tardi, sulla sua pagina Facebook, è stata comunicata la notizia del rinvio del concerto “a causa di un’improvvisa influenza che ha colpito Luciano”. Thesocialpost.it - Ligabue costretto a rinviare il concerto: le condizioni del cantante Leggi tutto su Thesocialpost.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Un imprevisto attacco influenzale haLucianoa annullare ildel 31 ottobre al teatro Europauditorium di Bologna, che era già sold out. L’evento, parte del tour teatrale avviato meno di un mese fa a Bari, è stato quindi posticipato a una data che verrà annunciata più avanti.Leggi anche: Usa, a poche ore dal voto il verdetto dei sondaggi. Testa a testa fra Kamala e Trump Poche ore prima, nel pomeriggio, ildi Correggio aveva fatto una visita inaspettata ai bambini ricoverati nel padiglione 13 del policlinico Sant’Orsola: insieme ai volontari dell’associazione Bimbo Tu, ha avuto modo di incontrare i piccoli e le loro famiglie, firmando autografi e scattando fotografie. Più tardi, sulla sua pagina Facebook, è stata comunicata la notizia del rinvio del“a causa di un’improvvisa influenza che ha colpito Luciano”.

