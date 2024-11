Thesocialpost.it - L’E45 torna a macchiarsi di sangue: terribile schianto, muore automobilista

(Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tragedia stradale venerdì pomeriggio lungo il tratto cesenate del, tra Pievesestina e Casemurate. Unha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 15.30, mentre percorreva la superstrada in direzione nord. Le cause dellosono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo è uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi. Nell’impatto, l’uomo è stato sbalzato dalla vettura, riportando lesioni fatali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla viabilità provinciale, con uscita allo svincolo di Cesena Nord-Pievesestina e rientro in E45 presso lo svincolo di Casemurate.