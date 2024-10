Lazio nel segno del "Taty" Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall'ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell'1-5 biancoceleste sul campo di un Como mai Ilgiornaleditalia.it - Lazio travolgente, successo per 5-1 in casa del Como Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: La squadra di Baroni batte con un netto 1-5 i lariani di Fabregas. Doppietta per Castellanos ROMA - Brilla ancora lanel segno del "Taty" Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall'ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell'1-5 biancoceleste sul campo di unmai

Lazio travolgente, successo per 5-1 in casa del Como

(msn.com)

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Brilla ancora la Lazio nel segno del “Taty” Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall’ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell’ ...

(generationsport.it)

(lazionews24.com)

(corrieredellosport.it)

Con lui i vecchi devono godersi il loro infinito. Quando si è insediato alla Lazio era l’8 luglio, oggi è l’8 ottobre. In tre mesi, 92 giorni, ha fatto molto più e meglio di quel che tutti ...