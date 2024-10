Lazio nel segno del “Taty” Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall’ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell’1-5 biancoceleste sul campo di un Como mai domo. Un successo che permette ai capitolini di portarsi al terzo posto a quota 19 punti, in compagnia di Atalanta e Fiorentina. Pesante, invece, il casalingo per i lariani di Fabregas. Il tecnico spagnolo conferma Cutrone con il trio Strefezza-Paz-Fadera alle sue spalle, mentre Baroni deve ancora fare a meno di Zaccagni, a cui si è aggiunta l’assenza di Rovella: in campo Noslin e Vecino. Inoltre, prima da titolare in campionato per Pedro, con Dia che parte dalla panchina. I biancocelesti provano da subito a imporre il proprio ritmo e a pungere con Castellanos dopo pochi minuti. Unlimitednews.it - Lazio travolgente, successo per 5-1 in casa del Como Leggi tutto su Unlimitednews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Unlimitednews.it: ROMA (ITALPRESS) – Brilla ancora lanel segno del “Taty” Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall’ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell’1-5 biancoceleste sul campo di unmai domo. Unche permette ai capitolini di portarsi al terzo posto a quota 19 punti, in compagnia di Atalanta e Fiorentina. Pesante, invece, illingo per i lariani di Fabregas. Il tecnico spagnolo conferma Cutrone con il trio Strefezza-Paz-Fadera alle sue spalle, mentre Baroni deve ancora fare a meno di Zaccagni, a cui si è aggiunta l’assenza di Rovella: in campo Noslin e Vecino. Inoltre, prima da titolare in campionato per Pedro, con Dia che parte dalla panchina. I biancocelesti provano da subito a imporre il proprio ritmo e a pungere con Castellanos dopo pochi minuti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Laschiaccia il Como: vittoriaper 5-1 e terzo posto agganciato; F1: Gp Brasile. Verstappen "Bella la lotta con Norris, so come correre"; Elezioni: Tosininel, Gilardi si conferma in Lombardia. Banchini e D'Errico ok; Eccellenza, gironi A e B: i risultati della seconda giornata di campionato; Torino-, le pagelle: Vojvoda si incarta (4,5), Tavares è(7); Europa League, agli archivi il 1° turno: pari Roma, Ajaxe subito in testa; Approfondisci 🔍

Lazio travolgente, successo per 5-1 in casa del Como

(msn.com)

ROMA (ITALPRESS) - Brilla ancora la Lazio nel segno del "Taty" Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall'ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell'1-5 biancoceleste sul ca ...

Como travolto dalla Lazio, Fabregas ammette gli errori

(informazione.it)

ROMA (ITALPRESS) – Brilla ancora la Lazio nel segno del “Taty” Castellanos che torna a segnare dopo un mese e mezzo dall’ultima volta e, con una doppietta, è protagonista nell’1-5 biancoceleste sul ca ...

Lazio straripante, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty

(informazione.it)

Una Lazio spietata non lascia scampo al Como. I biancocelesti tornano alla vittoria in trasferta in Serie A e lo fanno con un netto 5-1 che lancia ulteriormente la squadra di Baroni verso i piani alti ...

Risultati e classifica Serie A, la Lazio è terza

(sport.tiscali.it)

Roma, 31 ott. (askanews) - Questi i risultati e la classifica della serie A della decima giornata dopo Como-Lazio 1-5, Roma-Torino ...