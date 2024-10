Lazio show a Como. La squadra di Baroni travolge quella di Fabregas 5-1 nell'incontro valido per la decima giornata di Serie A e conferma di attraversare un grande momento. I capitolini volano a 19 punti agganciando Atalanta e Fiorentina al terzo posto. Secondo ko di fila per il Como che resta a quota 9. E' Castellanos a sbloccare al 28' il risultato su rigore. Il raddoppio, tre minuti dopo, è firmato da Pedro su servizio di Nuno Tavares. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze con Mazzitelli, che insacca in mezza rovesciata (53') e restano in dieci per l'espulsione di Braunoder. Anche la Lazio incassa un rosso: fuori Nuno Tavares. Sugli sviluppi dell'angolo di Pedro, Dia 'spizza' per Patric che cala il tris dei capitolini al 72' e all'81' Castellanos completa la sua doppietta ancora su invito di Dia. Liberoquotidiano.it - La Lazio è una macchina da gol, pokerissimo al Como e terzo posto Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it:show a. La squadra di Baroni travolge quella di Fabregas 5-1 nell'incontro valido per la decima giornata di Serie A e conferma di attraversare un grande momento. I capitolini volano a 19 punti agganciando Atalanta e Fiorentina al. Secondo ko di fila per ilche resta a quota 9. E' Castellanos a sbloccare al 28' il risultato su rigore. Il raddoppio, tre minuti dopo, è firmato da Pedro su servizio di Nuno Tavares. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze con Mazzitelli, che insacca in mezza rovesciata (53') e restano in dieci per l'espulsione di Braunoder. Anche laincassa un rosso: fuori Nuno Tavares. Sugli sviluppi dell'angolo di Pedro, Dia 'spizza' per Patric che cala il tris dei capitolini al 72' e all'81' Castellanos completa la sua doppietta ancora su invito di Dia.

Pokerissimo Lazio, al Como non basta la perla di Mazzitelli: ci pensano Castellanos, Pedro, Patric e Tchaouna

(fanpage.it)

Inutile invece per i padroni di casa il meraviglioso gol in acrobazia di Luca Mazzitelli che in avvio di ripresa aveva dato nuova linfa alla formazione guidata da Cesc Fabregas. Una vittoria che la ...

Lazio spettacolo: manita al Como e poker di vittorie consecutive. Ora Baroni è 3°

(gazzetta.it)

Vince la Lazio. Nettamente, da squadra di alta classifica. In effetti, la squadra di Baroni col 5-1 al Como è al terzo posto in classifica, assieme a Atalanta e Fiorentina, a inseguire Napoli e Inter.

Baroni: "Squadra ambiziosa, superato un test importante"

(sportmediaset.mediaset.it)

Il tecnico biancoceleste dopo il successo di Como: "Complimenti alla squadra che ha interpretato bene la partita" ...

Lazio straripante, 5-1 sul campo del Como: ancora Pedro, doppietta del Taty

(msn.com)

Una Lazio spietata non lascia scampo al Como ... Decidono Castellanos, che torna al gol in trasferta oltre sette mesi dopo con una doppietta, Pedro e i primi centri stagionali di Patric e Tchaouna. Il ...