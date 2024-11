della festa dei morti, da lasciare ai defunti in visita dall’aldilà: e c’è anche chi lascia una calza appesa, proprio come quella della Befana, da far riempire ai parenti che, solo per una notte, tornano a casa. Gamberorosso.it - La calza dei morti piena di dolciumi: storia della tradizione foggiana dimenticata Leggi tutto su Gamberorosso.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gamberorosso.it: L’Italia non ha nulla da invidiare agli Stati Uniti quando si tratta di Halloween. Certo, la notte delle streghe americana è più appariscente e sgargiante, ma ormai il rituale è arrivato da tempo anche qui e, soprattutto, il folclore regionale italiano è forse meno conosciuto ma altrettanto affascinante. Pensiamo ai tanti dolci che si preparano in occasionefesta dei, da lasciare ai defunti in visita dall’aldilà: e c’è anche chi lascia unaappesa, proprio come quellaBefana, da far riempire ai parenti che, solo per una notte, tornano a casa.

La Calza dei Morti: l’antica tradizione foggiana che insegna ai bambini a ricordare i propri cari (senza paura)

(greenme.it)

Ma non era la Befana a riempire la calza di dolci o carbone? Nel resto d’Italia funziona così, ma in Puglia, precisamente nel foggiano, sono i Morti a riempire le calze. E non succede il 6 ...

