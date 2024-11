Kim Kardashian si supera: il costume da alligatore albino la rende irriconoscibile (Di venerdì 1 novembre 2024) Kim Kardashian si è spinta oltre ogni limite per Halloween, trasformandosi in un impressionante alligatore albino grazie a un costume che ha lasciato i fan senza parole. La star dei reality e imprenditrice ha condiviso su Instagram il suo nuovo look, mostrando una cura nei dettagli che solo pochi riescono a raggiungere. Il costume, opera del talentuoso artista Alexis Stone, ha reso Kim Kardashian completamente irriconoscibile, un’impresa che ha richiesto settimane di preparazione e una dedizione assoluta. Kim Kardashian è la regina del travestimento Per l’occasione, Kim Kardashian ha mostrato una silhouette aderente e bianca, che riproduceva in modo realistico la pelle squamosa di un alligatore albino. Dilei.it - Kim Kardashian si supera: il costume da alligatore albino la rende irriconoscibile Leggi tutto su Dilei.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Kimsi è spinta oltre ogni limite per Halloween, trasformandosi in un impressionantegrazie a unche ha lasciato i fan senza parole. La star dei reality e imprenditrice ha condiviso su Instagram il suo nuovo look, mostrando una cura nei dettagli che solo pochi riescono a raggiungere. Il, opera del talentuoso artista Alexis Stone, ha reso Kimcompletamente, un’impresa che ha richiesto settimane di preparazione e una dedizione assoluta. Kimè la regina del travestimento Per l’occasione, Kimha mostrato una silhouette aderente e bianca, che riproduceva in modo realistico la pelle squamosa di un

Kim Kardashian mamma a tempo pieno: e Kanye? Meglio non chiederlo…

La celebre modella è impegnata a crescere i suoi quattro figli, mentre l'ex marito sembra aver deciso di allontanarsi dopo il divorzio ...

Kim Kardashian, qual è l’ispirazione dietro il costume spaventoso da coccodrillo per Halloween 2024

Kim Kardashian sceglie di vestirsi da coccodrillo per Halloween 2024: chi ha realizzato il costume pieno di squame e qual è l'ispirazione dietro questa ...

Kim Kardashian ha finalmente indossato il crocefisso di Lady D (ma non in pubblico)

Più di un anno fa la super influencer si è aggiudicata all'asta il gioiello appartenuto a Lady Diana Spencer. Da allora però non lo ha mai indossato. O quasi ...

Kim Kardashian, il geniale Spot per le nuove Beats Pill (VIDEO)

Irene Sangermano Laureata in letteratura e traduzione interculturale Esperta in moda e mondo dello spettacolo Kim Kardashian e il suo team sanno come fare soldi a palate, ecco il geniale nuovo spot de ...