Juventus ha parlato delle possibilità dello Scudetto. Ecco il suo punto di vista in conferenza stampa Durante la conferenza stampa prima di Udinese Juventus, Thiago Motta ha parlato di alcune tematiche riguardanti la sfida dei bianconeri en naturalmente anche la classifica. È arrivata anche la domanda Sullo Scudetto ed ecco la risposta Calcionews24.com - Juventus, Thiago Motta: «Con l’Udinese serve migliorare in questo. Sullo Scudetto…» Leggi tutto su Calcionews24.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: Il tecnico dellaha parlato delle possibilità dello Scudetto. Ecco il suo punto di vista in conferenza stampa Durante la conferenza stampa prima di Udineseha parlato di alcune tematiche riguardanti la sfida dei bianconeri en naturalmente anche la classifica. È arrivata anche la domandaScudetto ed ecco la risposta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Verso, quando parlain conferenza stampa;presenta: "Douglas Luiz e Nico Gonzalez out, la situazione di Koopmeiners, Vlahovic può rifiatare";prova a riavvicinarsi al Napoli. I pronostici di Netwin;prima di: "Vlahovic può riposare. Scudetto? Nessuno lo ha vinto alla decima giornata";non punta su Vlahovic: “A Udine in panchina? Ci sto pensando”;: "Felice di far parte della storia, dobbiamo fare tutti di più"; Approfondisci 🔍

Thiago Motta diretta conferenza prima di Udinese-Juve: segui le parole del tecnico oggi LIVE

(corrieredellosport.it)

la Juventus torna subito in campo per la sfida al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. I bianconeri sono scivolati in sesta posizione e per non perdere il passo delle prime cinque servono i tre punti.

Vlahovic fuori contro l’Udinese: arriva la conferma di Thiago Motta

(calciomercato.it)

Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale di campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo dell’Udinese La ...

Udinese-Juventus, Thiago Motta in conferenza stampa LIVE

(sport.sky.it)

Alla vigilia della trasferta di Udine le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Juventus Thiago Motta. Segui qui il liveblog alle 10.45 ...

Juventus, Thiago Motta: «Con l’Udinese serve migliorare in questo. Sullo Scudetto…»

(calcionews24.com)

Durante la conferenza stampa prima di Udinese Juventus, Thiago Motta ha parlato di alcune tematiche riguardanti la sfida dei bianconeri en naturalmente anche la classifica. È arrivata anche la domanda ...