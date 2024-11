alta pressione che porta tempo asciutto per il ponte di Ognissanti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, per la festa del primo novembre in Italia ci sarà tanto sole. Da segnalare comunque foschie e nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche su coste adriatiche e zone interne del Centro. Poco da segnalare anche sulla prima settimana di novembre quando un nuovo impulso anticiclonico prenderà il via sui settori occidentali del continente. Avvicinandoci alla fine della prossima settimana, segnala il Cmi, i massimi dell'alta pressione saranno prima sui settori occidentali del continente e poi verso la Scandinavia. Questo potrebbe lasciare spazio a infiltrazioni di correnti orientali verso il Mediterraneo centrale. Le conseguenze sarebbero un modesto calo delle temperature e condizioni meteo probabilmente un po' più instabili. Agi.it - Inizio novembre con l'alta pressione e il tempo asciutto Leggi tutto su Agi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Agi.it: AGI - Il mese inizia sotto l'che portaper il ponte di Ognissanti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, per la festa del primoin Italia ci sarà tanto sole. Da segnalare comunque foschie e nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche su coste adriatiche e zone interne del Centro. Poco da segnalare anche sulla prima settimana diquando un nuovo impulso anticiclonico prenderà il via sui settori occidentali del continente. Avvicinandoci alla fine della prossima settimana, segnala il Cmi, i massimi dell'saranno prima sui settori occidentali del continente e poi verso la Scandinavia. Questo potrebbe lasciare spazio a infiltrazioni di correnti orientali verso il Mediterraneo centrale. Le conseguenze sarebbero un modesto calo delle temperature e condizioni meteo probabilmente un po' più instabili.

