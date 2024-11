Gaeta.it - Il Manchester United ingaggia Ruben Amorim come nuovo allenatore: accordo fino al 2027

Ilha ufficializzato la nomina didella prima squadra maschile. Questa decisione arriva dopo un periodo di speculazioni che ha preceduto l'annuncio, facendo crescere le aspettative tra i tifosi., ex tecnico dello Sporting Lisbona, ha firmato un contratto che lo lega al club inglesea giugno, con l'opzione per un ulteriore anno. La sua assunzione è comunque soggetta al completamento delle procedure per il visto di lavoro, che sarà necessario per esercitare il suo incarico nel Regno Unito. Il profilo die il suo percorsosi presentauno dei più promettenti allenatori europei, avendo già ottenuto riconoscimenti significativi nel suo carriera.