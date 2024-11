Tvpertutti.it - GF, concorrente vuole abbandonare colpa di Shaila e Lorenzo: che succede

(Tvpertutti.it - venerdì 1 novembre 2024)- I concorrenti del Grande Fratello ieri si sono cimentati nei festeggiamenti di Halloween, a compromettere il clima giocoso e festoso, però, ci ha pensato unin particolare, il quale ha paventato la possibilità diil programma. La persona in questione è Enzo Paolo Turchi. Non è la prima volta che il coreografo avanza questa richiesta, tuttavia, in questa circostanza, pare che a spingerlo a valutare di prendere questa decisione non sia la mancanza della sua famiglia e della sua amata Carmen Russo, ma alcune dinamiche che si stanno verificando nella casa. In particolar modo, sembra che il protagonista sia diventato insofferente al comportamento diGatta eSpolverato, che in queste ore sono finiti al centro di una bufera. Ecco perché Enzo Paolo Turchiil GF Enzo Paolo Turchila casa del Grande Fratello.