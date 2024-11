Gaeta.it - Furto di San Ciro al Vomero: una ferita per la comunità storica di Napoli

L'ultimo episodio di vandalismo aha colpito un simbolo di grande importanza per ladel. La statua di San, da decenni protetta all'interno di un'edicola votiva situata in via Massimo Stanzione, è stata rubata. Questo gesto non rappresenta solo un: è un duro colpo per la memoriadi un quartiere che ha sempre avuto un forte legame con le proprie tradizioni culturali. La storia dell'edicola votiva di SanL'edicola votiva, fondata nel 1949 dall'Associazione Cattolica, ha operato come un centro di culto e di raccoglimento per i residenti del. Questo luogo sacro rappresenta non solo un angolo di fede, ma anche un rifugio per la, che si riunisce intorno ai valori e alle tradizioni che la caratterizzano.