Feedback su Sky TG24, nuovo approfondimento con temi e contenuti scelti dai telespettatori

(Di venerdì 1 novembre 2024) In arrivo BACK, ilprogramma dimensile di Skycondotto dal vicedirettore del canale all news Alessandro Marenzi, con la cura editoriale di Stefano Sassi e il coordinamento di Simonetta Poltronieri. In onda a partire da stasera, venerdì 1° novembre alle 21.00 su Sky, per inserire, all’interno del palinsesto della testata, una fonte di riflessione ededicata a tematiche edaistessi.back si propone come un format data-driven, nel quale gli argomenti al centro dell’analisi saranno selezionati daiattraverso i sondaggi condotti da YouTrend. Obiettivo delprogramma è puntare la lente d’ingrandimento suiche le persone ritengono più urgenti per il futuro del Paese, tramite la presenza di ospiti in studio che arricchiranno l’