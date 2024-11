F1 GP Brasile in chiaro | orari programma e come seguirlo

Leggi tutto su Sportface.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: La F1 è pronta a tornare in pista dopo poco meno di una settimana di stop. Il paddock saluta Città del Messico e raggiunge Interlagos, dove andrà in scena il Gran Premio del. L’appuntamento, il ventunesimo del calendario 2024, ospita il formato sprint, che fa la sua quinta apparizione nella stagione. Le monoposto sono attese in pista tra l’1 e il 3 novembre, con team e piloti che dovranno affrontare una sessione di prove libere, seguita poi da due qualifiche e due gare. Tutte le sessioni saranno disponibili in diretta agli abbonati Sky, ma sarà possibile seguire gran parte del weekend anche in. Tv8 mette a disposizione la copertura televisiva indi tutte le sessioni, ad eccezione delle prove libere. Le qualifiche sprint, che andranno in scena l’1 novembre, saranno trasmesse in diretta sul canale, a partire dalle 19:30.