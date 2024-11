Due squali volpe spiaggiati nel napoletano: il ritrovamento - Due squali volpe spiaggiati. E' quanto accaduto quest'oggi nel napoletano. Le carcasse dei due pescecani sono state rinvenute sul litorale di Torre del Greco. A parlare dell'accaduto, sulla sua pagina social e sul proprio sito ufficiale, è stata l'associazione di promozione sociale per la Napolitoday.it - Due squali volpe spiaggiati nel napoletano: il ritrovamento Leggi tutto su Napolitoday.it (Napolitoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Due. E' quanto accaduto quest'oggi nel. Le carcasse dei due pescecani sono state rinvenute sul litorale di Torre del Greco. A parlare dell'accaduto, sulla sua pagina social e sul proprio sito ufficiale, è stata l'associazione di promozione sociale per la

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:trovatinel Napoletano; Torre del Greco,: cosa è successo; Ritrovatia Torre del Greco: esperti indagano le cause; Torre del Greco,morti in spiaggia: caccia ai pescatori-pirati; A Trieste con il caldo tutti al mare; Santalucia (Anm), 'Salvini ci rappresenta come antitaliani'; Approfondisci 🔍

Due squali volpe trovati spiaggiati nel Napoletano: «Avevano delle corde che legavano le pinne». Cosa è successo

(msn.com)

Incredibile sorpresa questa mattina alle 10.30 nel mare della spiaggia La Scala. Sono stati trovati dai bagnanti due squali volpe in acqua, ancora vivi al momento del ritrovamento. Gli stessi bagnanti ...

Due squali volpe trovati spiaggiati nel Napoletano

(ansa.it)

Due esemplari di squalo volpe: sono quelli ritrovati quest'oggi nella zona posta a ridosso del lido La Scala, lungo via Calastro, nella parte iniziale del lungomare di Torre del Greco, nel Napoletano.

Due squali volpe spiaggiati a Torre del Greco: “Spesso vittima di incidenti”

(quotidiano.net)

E’ ancora difficile stabilire le cause della tragedia. Gli esperti di Fondalicampania: “E’ una specie che frequenta da anni il golfo di Napoli” ...

Due squali volpe spiaggiati a Torre del Greco: specie a rischio estinzione

(ilvescovado.it)

Due esemplari di squalo volpe, appartenenti a una specie considerata a rischio di estinzione, sono stati trovati spiaggiati e senza vita lungo il litorale di Torre del Greco, in prossimità del lido La ...