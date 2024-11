Dave Meltzer: “Tiffany Stratton a Crown Jewel incasserà il Money in the Bank su Nia Jax” - Domani, durante Crown Jewel, Liv Morgan e Nia Jax si affronteranno per il nuovo WWE Crown Jewel Women’s Championship, come annunciato da Triple H durante Bad Blood. Nonostante le due combatteranno solamente per il nuovo titolo, non è da escludere che il WWE Women’s Championship o il Women’s World Championship possano cambiare detentrice. In vista di Crown Jewel, Dave Meltzer, nella “Wrestling Observer Newsletter” di oggi, ha dato la sua interpretazione su come potrebbe svilupparsi la scena titolata femminile durante l’evento arabo. La previsione di Dave Meltzer Seconod Dave Meltzer, Tiffany Stratton incasserà il suo Money in the Bank per togliere il WWE Women’s Championship a Nia Jax. Il suo ragionamento si basa sul fatto che Liv Morgan difficilmente perderà il titolo fino alla conclusione della sua faida con Rhea Ripley. Zonawrestling.net - Dave Meltzer: “Tiffany Stratton a Crown Jewel incasserà il Money in the Bank su Nia Jax” Leggi tutto su Zonawrestling.net (Zonawrestling.net - venerdì 1 novembre 2024)- Domani, durante, Liv Morgan e Nia Jax si affronteranno per il nuovo WWEWomen’s Championship, come annunciato da Triple H durante Bad Blood. Nonostante le due combatteranno solamente per il nuovo titolo, non è da escludere che il WWE Women’s Championship o il Women’s World Championship possano cambiare detentrice. In vista di, nella “Wrestling Observer Newsletter” di oggi, ha dato la sua interpretazione su come potrebbe svilupparsi la scena titolata femminile durante l’evento arabo. La previsione diSeconodil suoin theper togliere il WWE Women’s Championship a Nia Jax. Il suo ragionamento si basa sul fatto che Liv Morgan difficilmente perderà il titolo fino alla conclusione della sua faida con Rhea Ripley.

Dave Meltzer Assesses Women's World Title Picture In WWE Ahead Of Crown Jewel

Today's Wrestling Observer Newsletter included Dave Meltzer assessing the direction of the women's division heading into WWE Crown Jewel.

