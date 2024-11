Criminalità giovanile. L’operazione, svolta per contrastare la Criminalità giovanile e i correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, negli ultimi mesi, gravi episodi delittuosi ad opera di singoli o di esigui gruppi, ha interessato 30 province in Italia, tra cui Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza, Varese. I controlli si sono concentrati su aree di spaccio e movida, luoghi di aggregazione, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, ristoranti, bar, sale slot e scommesse. Ilgiorno.it - Criminalità giovanile, controllati 300 giovani Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Uso di sostanze stupefacenti, somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Sono i principali reati che hanno portato a sanzioni amministrative nell’ambito dell’operazione ad alto impatto coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco), organizzata contro il fenomeno della. L’operazione, svolta per contrastare lae i correlati fenomeni di devianza e disagio che hanno fatto registrare, negli ultimi mesi, gravi episodi delittuosi ad opera di singoli o di esigui gruppi, ha interessato 30 province in Italia, tra cui Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza, Varese. I controlli si sono concentrati su aree di spaccio e movida, luoghi di aggregazione, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, ristoranti, bar, sale slot e scommesse.

Operazione contro criminalità giovanile a Brescia: sanzioni per uso droghe e alcol ai minori. Sequestrate armi e stupefacenti, profili social violenti segnalati.

150 uomini della polizia impegnati. Identificate più di mille persone, tra cui circa 350 minori, di cui 6 non regolari, affidati alle comunità

Anche a Bergamo, oltre che in molte altre città italiane, si è svolta l'operazione contro bullismo e devianza giovanile della Polizia

I controlli si sono concentrati nelle zone più "calde".