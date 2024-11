Ilfattoquotidiano.it - Contro i cambiamenti climatici serve un aiuto extra: l’idea delle Sentinelle del territorio

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Siamo nel 2024, e questo potrebbe essere l’anno in cui batteremo tutti i record, rispetto al clima. Carlo Buontempo, a capo del Climate Change Service di Copernicus, spiega che è probabile che quest’anno sia il più caldo mai registrato. Le temperature di aria e mari sono alle stelle e, per evitare di superare il record del 2023, servirebbe un vero e proprio “miracolo climatico”: un calo drasticotemperature globali tra novembre e dicembre. E questo è solo l’inizio: quello che si è ripetuto in Emilia Romagna e le recenti alluvioni in Spagna, il caldo da record nel Mediterraneo, e disastri come il ciclone Dana a Valencia sono fenomeni coi quali purtroppo dovremo fare i conti, alla faccia dei negazionisti, e ci ricordano che il cambiamento climatico è qui e si fa sentire.