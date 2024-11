Gaeta.it - Cerveteri celebra due nuove cittadinanze: un passo verso integrazione e appartenenza

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twittersi è recentemente tinta di significato e di emozione con la conferimento della cittadinanza italiana a due giovani di origine colombiana: Daniel Stiven Martínez e Tatiana Martinez. Questo evento sottolinea l’importanza dell’e del riconoscimento dei diritti per tutti i membri della comunità, rappresentando unimportanteuna società che valorizzi la diversità. La cerimonia ha attirato l’attenzione non solo per il valore simbolico, ma anche per il messaggio di inclusione e di crescita collettiva. La dichiarazione del sindaco diIl sindaco di, Elena Gubetti, ha condiviso un messaggio denso di riflessioni sul futuro della società locale attrail suo profilo Instagram.