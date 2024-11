Cane ucciso a calci durante un furto: "Presto carcere per i killer" - La crudeltà dell'uomo ancora una volta colpisce gli animali. Presto, però, lo scenario potrebbe cambiare con l'inasprimento delle pene per i responsabili grazie alla riforma lanciata dalla parlamentare Michela Vittoria Brambilla. Il fatto di cronaca è avvenuto martedì 29 ottobre in pieno Viterbotoday.it - Cane ucciso a calci durante un furto: "Presto carcere per i killer" Leggi tutto su Viterbotoday.it (Viterbotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- La crudeltà dell'uomo ancora una volta colpisce gli animali., però, lo scenario potrebbe cambiare con l'inasprimento delle pene per i responsabili grazie alla riforma lanciata dalla parlamentare Michela Vittoria Brambilla. Il fatto di cronaca è avvenuto martedì 29 ottobre in pieno

Proseguono le indagini della polizia in merito al furto nell’abitazione di via Fiume alla Quercia nel corso del quale i ladri hanno ucciso uno dei due cani dei proprietari, uno yorkshire a calci e ...

Secondo le ricostruzioni, malviventi si sarebbero introdotti in un’abitazione e avrebbero rubato oggetti preziosi, tra i quali gioielli e orologi. Prima della fuga si sono accaniti su uno yorkshire uc ...

Un gruppo di persone, come mostra un video diventato virale sui social, hanno preso a calci e bastonate un pitbull, che, secondo alcune testimonianze, avrebbe sbranato un cagnolino. Il fatto è avvenut ...

