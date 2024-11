viaggiano in positivo con la lente al dato sul mercato del lavoro americano che sarà diffuso, nel primo pomeriggio, a pochi giorni dalle elezioni. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con l'evidenza dell'energia in scia al rally del petrolio sulle nuove tensioni Iran-Israele. Il wti sale del 2,9% a 71,2 dollari al barile e il brent del 2,6% a 74,7 dollari. Tra le singole Piazze allunga Milano (+0,98%, Ftse Mib 34.608 punti) con lo slancio dei bancari ed in particolare di Unicredit (+2,7%) dopo la promozione di Fitch, Intesa Sanpaolo (+2,4%) dopo i conti. Bene anche Mps (+2,2%) Banco Bpm (+1,6%). Sale poi Saipem (+1,3%) con Eni (+1%) sullo slancio del greggio. ed è in evidenza Stellantis (+1,6%) Lo spread cresce leggermente e oltrepassa la soglia dei 127 punti. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa viaggia positiva con la lente a dati lavoro Usa Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Le Borse europeeno in positivo con laal dato sul mercato delamericano che sarà diffuso, nel primo pomeriggio, a pochi giorni dalle elezioni. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con l'evidenza dell'energia in scia al rally del petrolio sulle nuove tensioni Iran-Israele. Il wti sale del 2,9% a 71,2 dollari al barile e il brent del 2,6% a 74,7 dollari. Tra le singole Piazze allunga Milano (+0,98%, Ftse Mib 34.608 punti) con lo slancio dei bancari ed in particolare di Unicredit (+2,7%) dopo la promozione di Fitch, Intesa Sanpaolo (+2,4%) dopo i conti. Bene anche Mps (+2,2%) Banco Bpm (+1,6%). Sale poi Saipem (+1,3%) con Eni (+1%) sullo slancio del greggio. ed è in evidenza Stellantis (+1,6%) Lo spread cresce leggermente e oltrepassa la soglia dei 127 punti.

Borsa: Europa apre positiva con occhi su lavoro Usa, a Milano (+0,5%) bene oil e banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 nov - Le Borse europee, aperte nonostante il giorno festivo, iniziano la prima seduta di novembre in terreno ...

Borsa: Europa ancora deboli a meta' seduta, a Milano (-0,5%) risale Stellantis

Inflazione Ue risale al 2%, attesa per il Pce americano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ott - Viaggiano in territorio negativo le Borse ...

Borsa: l'Europa parte positiva, Parigi +0,59%

Partenza positiva per le Borse europee. Parigi sale dello 0,59% con il Cac 40 quota 7.542 punti. In rialzo anche Francoforte che guadagna lo 0,33% a 19.528 punti. Poco mossa, invece, Londra (-0,02% co ...