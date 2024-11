Borsa: l'Europa prosegue ben intonata dopo occupazione Usa (Di venerdì 1 novembre 2024) Le Borse europee proseguono ben intonate dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, ampiamente sotto le attese. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che sale dello 0,98% a 34.620 punti. Sempre in evidenza Unicredit (+2,5%) dopo la promozione di Fitch, seguita da Saipem (+2%) con il rally del petrolio. Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,58%, Parigi un +0,76%, Madrid +0,93% e Londra +0,87%. Lo spread tra Btp e Bund è stabile sui 128 punti con i rendimento del decennale italiano che inverte la rotta e scende al 3,64%. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa prosegue ben intonata dopo occupazione Usa Leggi tutto su Quotidiano.net (Di venerdì 1 novembre 2024) Le Borse europee proseguono ben intonatei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, ampiamente sotto le attese. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che sale dello 0,98% a 34.620 punti. Sempre in evidenza Unicredit (+2,5%)la promozione di Fitch, seguita da Saipem (+2%) con il rally del petrolio. Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,58%, Parigi un +0,76%, Madrid +0,93% e Londra +0,87%. Lo spread tra Btp e Bund è stabile sui 128 punti con i rendimento del decennale italiano che inverte la rotta e scende al 3,64%.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: l'intonata dopo occupazione Usa; Seduta euforica per Milano e le Borse europee. Bene il lusso, giù i petroliferi; Piazza Affari conferma la performance migliore in; Borse europeeimpostate. Piazza Affari si allinea al trend;rallenta a meta' seduta, a Milano (+0,2%) in luce Saipem; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in rialzo (+0,75%) con Campari, Unicredit e Stm. Vendite su Ferrari; Approfondisci 🔍

Borsa: l'Europa prosegue senza strappi in attesa Wall Street

(notizie.tiscali.it)

Tra le singole Piazze, Parigi prosegue come la migliore con un +0,6 per cento. Francoforte guadagna lo 0,3 per cento. Milano sale dello 0,34% in attesa stasera di Fitch e S&P sull'Italia.

Borse, Europa naviga a vista sperando in Tesla. Wall Street -0,95%. Allarme utili per Kering

(ilsole24ore.com)

Indici in calo a Wall Street, dove Boeing registra la peggior perdita dal 2020. Nuovo record per l'oro, giù il petrolio con le scorte in aumento. A Piazza Affari, in rosso Tim dopo le perquisizioni de ...

Borsa: l'Europa prova un timido rialzo, Milano +0,6%

(ansa.it)

I listini azionari europei si stanno avvicinando alla chiusura tentando una leggera crescita: le Borse migliori sono quelle di Madrid e Parigi, che salgono dello 0,7%, con Milano in rialzo dello 0,6%.

La settimana in Borsa inizia con il segno meno per Piazza Affari, pesano le vendite sulle banche

(quifinanza.it)

In arrivo un’apertura debole per le Borse europee nella prima seduta di una settimana che apre la stagione delle trimestrali ...