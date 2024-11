Bianca Censori? "Ecco il suo vestito di Halloween": nuda in pubblico a Tokyo | Guarda (Di venerdì 1 novembre 2024) A pubblicare le foto di Kanye West e Bianca Censori su Instagram è stato Renzo Rosso, gigante della moda italiana e internazionale e patron di Diesel. Amico del controverso rapper americano, l'imprenditore vicentino ha postato tra le sue stories uno scatto di gruppo in compagnia dei due supervip americani e di sua moglie Arianna Alessi, in quel di Tokyo. La foto è diventata subito virale, con Dagospia che ironizza sul look sfoggiato dalla Censori, ex assistente personale di West diventata poi sua compagna e famosa per i clamorosi nude-look in pubblico: "Evidentemente ha deciso di festeggiare Halloween travestendosi da se stessa. La modella 29enne si è infatti presentata praticamente nuda, insieme al marito rapper di 47 anni, con cap***zoli e parti basse coperte appena da un lembo di tessuto, e delle maniche bianche". A corredo, vistosi tacchi a punta ai piedi. Liberoquotidiano.it - Bianca Censori? "Ecco il suo vestito di Halloween": nuda in pubblico a Tokyo | Guarda Leggi tutto su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) A pubblicare le foto di Kanye West esu Instagram è stato Renzo Rosso, gigante della moda italiana e internazionale e patron di Diesel. Amico del controverso rapper americano, l'imprenditore vicentino ha postato tra le sue stories uno scatto di gruppo in compagnia dei due supervip americani e di sua moglie Arianna Alessi, in quel di. La foto è diventata subito virale, con Dagospia che ironizza sul look sfoggiato dalla, ex assistente personale di West diventata poi sua compagna e famosa per i clamorosi nude-look in: "Evidentemente ha deciso di festeggiaretravestendosi da se stessa. La modella 29enne si è infatti presentata praticamente, insieme al marito rapper di 47 anni, con cap***zoli e parti basse coperte appena da un lembo di tessuto, e delle maniche bianche". A corredo, vistosi tacchi a punta ai piedi.

