Benvenuti in Atelier | il fine settimana per conoscere l' artigianato della moda

Pisa, 1 novembre 2024 - CNA Federmoda torna con "Benvenuti in Atelier", la manifestazione diffusa nata per narrare al grande pubblico il saper fare artigiano nella moda. Sarà il fine settimana del 8 e 10 novembre quello dedicato dagli artigiani della moda di CNA all'apertura dei laboratori per trasmettere l'essenza del made in Italy a coloro che vorranno cogliere l'opportunità di conoscere i percorsi che portano alla realizzazione di produzioni di qualità . Un centinaio di laboratori sparsi lungo la penisola apriranno le loro porte per realizzare workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività per illustrare al grande pubblico la qualità , la creatività , la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy.

Sapere artigiano, Cna Federmoda torna con ‘Benvenuti in Atelier’

Le realtà del territorio si aprono per workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici ...

Moda sotto i riflettori. Una giornata in atelier

Prenderà avvio in tutta Italia domani e domenica l’iniziativa "Benvenuti in Atelier", un evento che celebra l’artigianato della moda di alta qualità. L’iniziativa, promossa da Cna ...

