Baseball parata dei Los Angeles Dodgers per la vittoria della World Series

È iniziata a Los Angeles la parata sugli autobus scoperti della squadra di Baseball dei Dodgers, che si è laureata campione della MLB vincendo la World Series per quattro partite a una contro i New York Yankees. I principali artefici dell'ottavo titolo dei losangelini, da Freddie Freeman a Mookie Betts fino al fenomeno giapponese Shohei Ohtani, riceveranno l'abbraccio dei loro tifosi lungo il percorso della parata, che finirà con una cerimonia al Dodger Stadium.

Baseball, la parata dei Los Angeles Dodgers per la vittoria della World Series

(LaPresse) È iniziata a Los Angeles la parata sugli autobus scoperti della squadra di baseball dei Dodgers, che si è laureata campione della ...

I Dodgers tornano a Los Angeles, in centomila a festeggiarli

Los Angeles celebra i campioni del baseball. Centomila fan dei Dodgers si sono riversati per le strade di Downtown per festeggiare la squadra, di ritorno da New York, dopo la vittoria contro gli Yanke ...

Los Angeles: assalto alla polizia, bus in fiamme e negozi saccheggiati dopo la vittoria dei Dodgers in Mlb

La vittoria dei Dodgers in Mlb, la lega professionistica di baseball, ha scatenano l’inferno a Los Angeles e torna di attualità negli Stati Uniti il dibattito sui festeggiamenti esagerati e violenti d ...

I Los Angeles Dodgers vincono la World Series 2024: battuti 4-1 i New York Yankees con Freeman MVP

Nel 2020 non hanno potuto festeggiare a causa delle restrizioni per il Covid, stavolta nulla potrà fermare la grande parata per celebrare i Los Angeles Dodgers, vincitori della World Series 2024 del b ...