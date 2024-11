Senato del disegno di legge Montagna, fortemente voluto dal ministro Calderoli e dalla Lega, è un ulteriore passo avanti per il riconoscimento, la tutela, la promozione e lo sviluppo delle zone montane. Ora manca soltanto il via libera della Camera dei Deputati e il testo sarà legge”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. “Il testo approvato dal Senato prevede la garanzia di servizi e in particolare di misure per assicurare istruzione e sanità nelle zone montane ma anche riguardo sportelli postali e bancari e infrastrutture digitali. Sono previsti, inoltre, incentivi allo sviluppo economico attraverso il sostegno ad attività e professioni di Montagna con la valorizzazione degli investimenti per chi sceglie di fare impresa nelle zone montane. Anteprima24.it - Barone: “Grazie alla Lega approvato al Senato il Ddl Montagna” Leggi tutto su Anteprima24.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 3 minuti“L’approvazione aldel disegno di legge, fortemente voluto dal ministro Calderoli e d, è un ulteriore passo avanti per il riconoscimento, la tutela, la promozione e lo sviluppo delle zone montane. Ora manca soltanto il via libera della Camera dei Deputati e il testo sarà legge”. A dirlo è Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes dellaSalvini Premier. “Il testodalprevede la garanzia di servizi e in particolare di misure per assicurare istruzione e sanità nelle zone montane ma anche riguardo sportelli postali e bancari e infrastrutture digitali. Sono previsti, inoltre, incentivi allo sviluppo economico attraverso il sostegno ad attività e professioni dicon la valorizzazione degli investimenti per chi sceglie di fare impresa nelle zone montane.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: ‘Ok in Senato a disegno di legge Montagna.e a Calderoli’; Benevento| Milano presidente dei medici,): "Ottima notizia. Ha doti umane e professionali utili per risolvere tante questioni"; Abolizione test d'ingresso medicina,: “risultato per i giovani e per l'assistenza sanitaria”;): "a Salvini ridiamo le case agli italiani"; VIDEO/ Salvini in tour nel Sannio: "e laprenderanno tanti voti in più rispetto a Mastella"; Gazeboper Salvini,: nel Sannio ottima risposta; Approfondisci 🔍

BARONE: GRAZIE A CALDEROLI E ALLA LEGA APPROVATO AL SENATO IL DISEGNO DI LEGGE MONTAGNA

(tvsette.net)

“L’approvazione al Senato del disegno di legge Montagna, fortemente voluto dal ministro Calderoli e dalla Lega, è un ulteriore passo avanti per il riconoscimento, la tutela, la promozione e lo svilupp ...

Milano presidente Ordine Medici, gli auguri di Barone (Lega)

(ntr24.tv)

“Auguri e complimenti all’amico dottore Luca Milano per l’elezione a presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Benevento. Sono sicuro che con la sua capacità e prof ...

Lega, delegazione sannita a Pontida. Barone: «Partito che rappresenta i territori»

(msn.com)

Ed è questa la nostra missione rispetto alla quale la Lega di governo sta ottenendo importanti risultati». Poi Barone ha aggiunto: «Grazie di cuore al vice segretario federale e sottosegretario ...

Lega, delegazione sannita a Pontida. Barone: «Partito che rappresenta i territori»

(ilmattino.it)

A rappresentare la provincia di Benevento, con numerosi militanti e amministratori, il responsabile nazionale Coesione territoriale e Zes della Lega Luigi Barone, il segretario provinciale Luigi ...