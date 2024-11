Atp Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: il montepremi e il prize money con Sinner - Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024, evento in programma nella capitale transalpina. Si chiude la stagione dei ‘1000’ con l’ultimo e tradizionale appuntamento sul veloce indoor della Bercy Arena. Sarà anche l’ultima volta che si terrà presso questa location, dato che dal 2025 l’evento si trasferirà all’Arena La Défense. Il prize money totale dell’evento di Parigi-Bercy al maschile corrisponde a €5.950.575 totali, dei quali 919mila 075euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 PRIMO TURNO – € 23.785 (10 punti) SECONDO TURNO – € 42.935 (50 punti) TERZO TURNO – € 80.065 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 149.685 (200 punti) SEMIFINALI – € 274.425 (400 punti) FINALISTA – € 501. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ile ildell’Atpdi, evento in programma nella capitale transalpina. Si chiude la stagione dei ‘’ con l’ultimo e tradizionale appuntamento sul veloce indoor dellaArena. Sarà anche l’ultima volta che si terrà presso questa location, dato che dal 2025 l’evento si trasferirà all’Arena La Défense. Iltotale dell’evento dial maschile corrisponde a €5.950.575 totali, dei quali 919mila 075euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, conpunti annessi a impreziosire la cifra stabilita. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATPPRIMO TURNO – € 23.785 (10 punti) SECONDO TURNO – € 42.935 (50 punti) TERZO TURNO – € 80.065 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 149.685 (200 punti) SEMIFINALI – € 274.425 (400 punti) FINALISTA – € 501.

ATP Parigi-Bercy: Zverev corre in semifinale con il pilota automatico, Tsitsipas bello e perdente

(ubitennis.com)

Alexander Zverev regola Stefanos Tsitsipas 7-5 6-4 in un’ora e quarantadue e vola in semifinale al Master 1000 di Parigi-Bercy, con l’uscita di scena di Alcaraz che lo pone come maggior accreditato ...

Atp Parigi-Bercy, le partite di oggi: programma e orari

(sport.sky.it)

In campo a Parigi-Bercy per i quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione. Occhi puntati su Zverev-Tssitsipas, che vale tanto per il greco in ottica Finals, così come Rune-De Minaur. In C ...

Alcaraz duro attacco contro Parigi-Bercy dopo il ko con Humbert: ora Carlos rischia di perdere il n°2 Atp

(sport.virgilio.it)

Ora Alcaraz rischia di perdere il n°2 ATP Il ko con Humbert rischia di costare il n ... Perché il sorpasso si concretizzi, il tedesco dovrebbe arrivare almeno in finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy ...

Tennis, Atp Parigi-Bercy: Alcaraz ko con Humbert agli ottavi

(ilmessaggero.it)

Si ferma il cammino di Carlos Alcaraz negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, è stato eliminato dal francese Ugo Humbert, numero 15 del ...