Inter-news.it - Arteta a -5 dall’Inter: «Odegaard? Sorpreso in un caso!» Poi altri tre

(Di venerdì 1 novembre 2024) Mikelha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della partita tra Newcastle e Arsenal. Il manager spagnolo ha aggiornato sue sutre infortunati. Tra cinque giorni la sfida all’Inter. GABRIEL – Mike, alla vigilia della partita con il Newcastle e a cinque da quella con l’Inter, ha parlato così delle condizioni di Gabriel: «Abbiamo una sessione di allenamento oggi. Se riesce a completarla, sarà disponibile. Non ha ancora fatto sessioni di allenamento, ma se riesce a farlo oggi, sarà disponibile per essere nella squadra».e il punto sugliinfortunati in vista dell’Inter WHITE – Infortunio nella gara con il Preston anche per Ben White,aggiorna parlando pure di Calafiori e: «Riccardo e Martin sono sicuramente fuori. Con Ben, non lo sappiamo ancora. Non si è ancora allenato.