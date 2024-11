361magazine.com - Amici, gli ospiti di domenica 3 novembre

Leggi tutto su 361magazine.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰361magazine.com:andrà in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano. Ecco glie le anticipazioniandrà in onda su Canale 5 dalle ore 14:00 un nuovo appuntamento con il pomeridiano. Il talent show di Maria De Filippi vedrà continuerà a sorprendere gli allievi della nuova edizione e i telespettatori. Gli alunni della categoria canto e della categoria ballo si esibiranno su nuove performance per sorprendere prof e giudici. Leggi anche Grande Fratello, Shaila riceverà una sorpresa. Ecco chi arriverà in Casa Glidel nuovo appuntamentoci saranno due giudici per la gara canto: Michelangelo e Noemi, mentre Ornella Dorella giudicherà la gara ballo. Tra glimusicali ci saranno Ghali, che si esibirà sulle note della sua ultima hit “Niente panico”. A sorpresa Maria De Filippi ha chiamato anche la coppia Holden e Mew.