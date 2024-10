📰Xbox cresce ancora nel secondo trimestre fiscale grazie ad Activision Blizzard, ma cala l’hardware (Di giovedì 31 ottobre 2024) Microsoft ha condiviso i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, evidenziando una nuova crescita per quanto guarda la divisione di Xbox principalmente grazie ad Activision Blizzard e Game Pass, mentre l’hardware è calato ancora una volta. Addentrandoci nello specifico della questione, i ricavi della divisione gaming del colosso di Redmond sono aumentati del 43% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, risultato questo ottenuto principalmente grazie ad Activision Blizzard, visto che l’apporto del publisher di Call of Duty è corrisposto esattamente al +43% realizzato totale. Anche il Game Pass è cresciuto, con la divisione Content and Services della sezione Gaming che ha segnato un +61%, con 53 punti derivati anche in questo caso da Activision Blizzard. Game-experience.it - Xbox cresce ancora nel secondo trimestre fiscale grazie ad Activision Blizzard, ma cala l’hardware Leggi tutto 🔗 Game-experience.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Microsoft ha condiviso i risultati deldell’anno2025, evidenziando una nuova crescita per quanto guarda la divisione diprincipalmenteade Game Pass, mentretouna volta. Addentrandoci nello specifico della questione, i ricavi della divisione gaming del colosso di Redmond sono aumentati del 43% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, risultato questo ottenuto principalmentead, visto che l’apporto del publisher di Call of Duty è corrisposto esattamente al +43% realizzato totale. Anche il Game Pass è cresciuto, con la divisione Content and Services della sezione Gaming che ha segnato un +61%, con 53 punti derivati anche in questo caso da

