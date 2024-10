Lettera43.it - Washington Post, oltre 250 mila disdette: perso il 10 per cento degli abbonati

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilinizia a subire le conseguenze del suo mancato sostegno a uno dei candidati alle elezioni americane per la prima volta dal 1988. Come riporta la Cnn, citando un rapporto dell’organizzazione Npr basato su documenti ufficiali e la testimonianza di due fonti, al netto delle nuove sottoscrizioni il quotidiano ha250digitali in appena tre giorni, una cifra pari al 10 perdel totale. «Siamo di fronte a un momento storico», ha spiegato David Folkenfilk di Npr. «È una specie di debacle, una calamità per la loro stabilità . In termini di entrate, parliamo di un crollo di milioni di dollari». Le cancellazioni sono molto più numerose rispetto a quelle che hanno colpito il Los Angeles Times, autore di una mossa simile in vista di Usa 2024. Npr parla di circa 30, quasi 10 volte meno del