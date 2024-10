Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, serve un altro lungo là sotto. Aspettare ancora è solo un rischio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Chissà se l’aver ricevuto la certezza di dover fare a meno di Petrovic per altri due mesi spingerà la società a tornare sul mercato, o perlomeno a muoversi con più decisione per cercare una soluzione. Pare che uno dei dubbi a frenare, finora, questa volontà sia stato il fatto che in A2 si può andare in dodici in panchinase due dei giocatori sono under. Avendo lamessocontratto dieci senior, in caso di arrivo di unitaliano al rientro di Petrovic uno di questi dovrebbe andare in tribuna. Ma a parte che esiste il turn-over, esistono anche dei contratti a gettone.