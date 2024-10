Volley, Rinaldi e Bottolo: l’avvio folgorante in Superlega per recuperare il tempo perduto (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Italia ha bisogno di forze fresche nel ruolo di banda ricevitore. Qualcosa si sta muovendo tra i più giovani, soprattutto grazie a Luca Porro, che a Padovba sta alzando l’asticella ma i fari, al momento sono puntati su due giocatori che hanno dimostrato a più riprese di avere grandi qualità ma non sempre hanno risposto presente alle sollecitazioni della Superlega nelle ultime stagioni. l’avvio di stagione sia di Mattia Bottolo, sia di Tommaso Rinaldi, però, evidenzia un’inversione di tendenza. Oasport.it - Volley, Rinaldi e Bottolo: l’avvio folgorante in Superlega per recuperare il tempo perduto Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’Italia ha bisogno di forze fresche nel ruolo di banda ricevitore. Qualcosa si sta muovendo tra i più giovani, soprattutto grazie a Luca Porro, che a Padovba sta alzando l’asticella ma i fari, al momento sono puntati su due giocatori che hanno dimostrato a più riprese di avere grandi qualità ma non sempre hanno risposto presente alle sollecitazioni dellanelle ultime stagioni.di stagione sia di Mattia, sia di Tommaso, però, evidenzia un’inversione di tendenza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: l’folgorante in Superlega per recuperare il tempo perduto; Un PalaCiarapica sold out applaude la vittoria della Lube per 3-1 sulla Valsa Group. Lagumdzija: "Bene così!";, i migliori italiani della quarta giornata di Superlega: Michieletto sempre sugli scudi, Zoppellari non fa rimpiangere Giannelli; Modena lotta e perde a Civitanova; Modenalotta, ma perde contro la Lube: parte male l’avventura di coach Giuliani;, Italia gladiatoria contro la Francia: sconfitta al tie-break nei quarti di Nations League.top-scorer; Approfondisci 🔍

Nazionale. Volley, estate difficile per il golden boy Rinaldi: "Pronto a sfruttare le occasioni che arriveranno»

(msn.com)

È un’estate azzurra difficile per il golden boy di Modena Volley ... ‘B’ per un Tommaso Rinaldi ai margini, al quale sono preferiti Porro e Recine e anche Bottolo. I primi due hanno ...

Volley, i migliori italiani della quarta giornata di Superlega: Michieletto sempre sugli scudi, Zoppellari non fa rimpiangere Giannelli

(oasport.it)

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 4ª GIORNATA DI SUPERLEGA ALESSANDRO MICHIELETTO. Che avvio di campionato per lo schiacciatore della Nazionale, che recita il ...

Team Volley Messina, il duo tecnico Laganà-Donato: “Test proficuo verso avvio della preparazione”

(msn.com)

The post Team Volley Messina, il duo tecnico Laganà-Donato: “Test proficuo verso avvio della preparazione” appeared first on Tempostretto.

Pallavolo SuperLega – Rinaldi: “Ora c’è Perugia, sarà una battaglia noi siamo gli sfidanti siamo consapevoli di quel che ci aspetta”

(ivolleymagazine.it)

? Previous Pallavolo A1 femminile – A Latisana c’è il sold out per l’arrivo di De Gennaro&C, ma due gruppi di tifosi veneti hanno rinunciato per il costo eccessivo dei biglietti Next ? Pallavolo A2M – ...